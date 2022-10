«Jentetur»: Tuller med mannlige kjønnsorganer

«Jentetur» er en komedie full av usannsynlige hendelser og plump humor. Det gir en bismak at den fremhever dop som en metode for kvinner som vil finne lykken.

Jeanett (Ida Ursin-Holm), Sigrid (Line Verndal) og Linda (Janne Formoe) drar til et spa- og skihotell i «Jentetur».

Om du søker på ordet #jentetur i sosiale medier, får du gjerne opp bilder som viser dette: voksne kvinner, champagneglass, shopping, friluftsliv og spabesøk.

I denne filmen er «jentetur» bare et kodeord for at hovedpersonene skal på knulletur. For øvrig gjentas k-ordet minst 30 ganger i filmen.