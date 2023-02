Når nok er nok!

«Nei og atter nei» er ordene som løser en kvinne fra plikter i et innlært mønster.

Den evige trekant. Fra høyre Anders Mordal som den utro ektemannen, Ingunn Øyen som den bedratte hustruen og Mari Hauge Einbu som elskerinnen.

19.02.2023 09:41

Enda en roman på scenen? Enda et fortellerteater? Enda et moderne samlivssammenbrudd? Ja, men nei! Det er mere her, og romanen fungerer vel så godt på scenen som mellom to permer.

Dramatiseringen følger boken nøye, men er mindre ordrik, repeterende, detaljgravende. Alt av satirisk overblikk er beholdt, og alt som kan virke forutsigelig er nettopp det, men på en uforutsigbar måte. Mest er det avslørende.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn