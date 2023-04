Dagens quiz: Torsdag 13. april 2023

12.04.2023 19:30

1. Leonardo DiCaprio er blitt nominert til Oscar seks ganger, men har bare vunnet én gang. For hvilken film?



2. Hva er det franske navnet på vindruen som kalles Spätburgunder i Tyskland?



3. Hva heter kommunen som oppsto da Førde, Jølster, Gaular og Naustdal slo seg sammen i 2020?



4. Hvilken Gabriel (1874–1958) skrev romanen «Kilden»?



5. Hva er en vanligere betegnelse for versaler?



6. Hva kalles læren om jordskjelv?



7. Hva heter den eneste norske fuglen som plasserer eggene sine i reiret til andre arter i stedet for å bygge reir selv?



8. Hva heter verdens dypeste innsjø?



9. Hvor mange hvite striper har USAs flagg?



10. I hvilket land bor flertallet av verdens ville tigre?



1. «The Revenant».

2. Pinot noir.

3. Sunnfjord.

4. Gabriel Scott.

5. Store bokstaver.

6. Seismologi.

7. Gjøk.

8. Bajkal.

9. Seks.

10. India.