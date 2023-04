Stort band – på mer enn én måte

Den europeiske jazzen blir mer saftig med Fire! Orchestra.

Trioen Mats Gustafsson, Johan Berthling og Andreas Werliin er tilbake med sitt Orchestra.

15.04.2023 17:17

En av favorittlåtene mine fra de siste årene heter «At Last I Am Free», fremført av Fire! Orchestra med Mariam Wallentin på vokal. Originalutgaven stammer fra 1978 og er å finne på discobandet Chics album «C’est Chic». Sangen er covret av mange artister. Robert Wyatt spilte den inn i 1980 og ga innholdet ny sjel. At Fire! Orchestra klarte å legge fornyet tyngde i «At Last I Am Free» på perlealbumet «Arrival» fra 2019, er bare å nyte.

Mitt første møte med trioen Fire! fant sted nederst på Grünerløkka, i et lite lokale i Markveien. Det kan ha vært i 2009 da debutalbumet forelå. Møtet med saksofonist Mats Gustafsson i samspill med bassist Johan Berthling og trommeslager Andreas Werliin fikk meg til å stole på det de står for. Uten disse tre og alt de har vært involvert i, ville europeisk jazz vært mindre saftig.