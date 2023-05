Riktig av Deichman å tillate omstridt møte, mener Bibliotekforeningen. Ble avlyst av «sikkerhetshensyn».

Også konspirasjonsteorier er beskyttet av ytringsfriheten, understreker ekspert.

– Sikkerhet går alltid foran. Det gjelder sikkerhet for ansatte, men også for alle lånerne våre som bruker biblioteket, skrev biblioteksjef Knut Skansen på Facebook før helgen.

10.05.2023 08:50

Den siste uken har det stormet rundt Deichman i Bjørvika. Det skjedde etter at det ble kjent at det omstridte forlaget Legatum Publishing leide et møterom til et lukket arrangement i biblioteket.

Der skulle den høyreradikale franske forfatteren Renaud Camus delta digitalt.