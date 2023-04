Bokanmeldelse: Andre verdenskrig Olsenbanden-style

Tiltrekkende grundig om et nesten skøyeraktig hjørne av andre verdenskrig.

Fangene fikk tiden til å gå med å sette opp et stort antall forestillinger, som ofte var skalkeskjul for fluktforsøk.

01.04.2023 08:00

Det anslås at 127 millioner soldater og befal var mobilisert under andre verdenskrig. Et slikt antall frembringer, som vi har skjønt i 80 år nå, et vanvittig antall historier.

Mange av dem er allerede fortalt flere ganger, men et særtrekk ved gode historier er at de kan fortelles igjen og igjen, spesielt hvis det gjøres bedre og med større overblikk enn tidligere.