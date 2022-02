Nesten hele kulturlivet jobber for økt mangfold: – En trussel mot den kunstneriske friheten, ifølge Morten Traavik.

Kunstneren mener kulturfeltet preges av en tro på at man kan kvotere seg til visse type verdier. – Ingen har sagt at du ikke skal få gjøre det du vil, sier mangfoldskoordinator Ammal Mohamed.

Ammal Mohamed, mangfoldskoordinator på Sentralen, og kunstner Morten Traavik reagerer ulikt på resultatene av Kulturrådets mangfoldsrapport.

Emma Hoff Journalist

Jakob Semb Aasmundsen Journalist

Nå nettopp

Torsdag la Kulturrådet frem en kartlegging av mangfoldsarbeid på kunst- og kulturfeltet. Det er den første undersøkelsen av sitt slag i Norge.

Den viser blant annet at 87 prosent av virksomhetene oppgir at de har tiltak for mangfold. Blant disse oppgir 94 prosent at de har tiltak for innhold og program og 87 prosent for valg av samarbeidspartnere.