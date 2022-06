Nasjonalmuseet åpner endelig dørene: – En stor dag for Norge

– Barnebarna våre skal også få se penselstrøkene til Tidemann og Gude på nært hold, sier Nasjonalmuseets direktør i åpningstalen.

Kongefamilien ble klappet inn av publikum like før åpningen.

11. juni 2022 11:56 Sist oppdatert nå nettopp

Lørdag åpnet det nye Nasjonalmuseet på Aker brygge dørene for publikum. Scenen kunne ikke vært bedre. Celebre gjester gikk én etter én over den røde løperen.

– Dette er en stor dag for Norge, sa Nasjonalmuseets direktør, Karin Hindsbo i sin åpningstale.

– Takket være et mangeårig arbeid og felles politisk satsing får Norges største kunstsamling er nytt hjem, sa Hindsbo.

Hun fremhevet at museet er bygget for å vare i mange hundre år.

– Barnebarna våre skal også få se penselstrøkene til Tidemann og Gude på nært hold.

Hindsbo fremhevet også at museets kunstsamling på over 400.000 gjenstander er hele nasjonens eie.

– Dette er hele Norges kunstsamling. Den tilhører oss alle. Den tilhører dere som er født her, og oss som har flyttet hit i løpet av livet. Den tilhører oss som lever her i dag og generasjonene som kommer etter oss.

Kongefamilien og statsminister Jonas Gahr Støre ble geleidet over den røde løperen til åpningsseremonien.

Kjendiser og politikere blir møtt med «takk for i går» av direktør Karin Hindsbo og styreleder Maria Moræus Hanssen. Fredag var det esklusiv fest med norske og danske kongelige.

– Men det er i dag det skjer, sa Hindsbo.

Statsminister Jonas Gahr Støre og tidligere kulturminister Trond Giske hilste begge på Karin Hindsbo og Maria Moræus Hanssen.

Det er delt ut 15.000 gratisbilletter til åpningshelgen. Alle billettene er revet bort. Hele 6500 verk vises frem i den nye samlingsutstillingen, ifølge museet.

– Det betyr at museet kan få vist dobbelt så mye av kunst-, arkitektur- og designsamlingene enn det vi tidligere har hatt mulighet til, skriver museet på sine nettsider.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit hilser på museets ledere.

Donerte sin egen skitupp

Rett før kl. 12 ble kongefamilien klappet inn på VIP-tribunen for åpningsarrangementet på Museumsplassen.

– Det er stort, sier statsminister Jonas Gahr Støre til Aftenposten på vei inn til åpningen.

I sin åpningstale fremhevet han hvordan museet viser frem norsk brukskunst og design. Selv er han en personlig tilhenger av den norske treskiens plass.

Han trakk frem spissen av en treski som han brakk i sin ungdom.

– Min far samlet på disse, og har fire av dem, sa Støre, til latter fra publikum. Støre brukte skien for å introdusere sin egen personlige gave til Nasjonalmuseet: En skitupp i plast som kan brukes til å reparere en brukket skitupp som brekker på tur.

Jeg donerer museet et stykke norsk design, som jeg helt oppriktig talt føler fortjener en plass her på museet.

Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo viser frem statsministerens skitupp i oransj plast.

Dyre billetter

Museet har fått kritikk for dyr inngangsbillett. Inntil 2011 var det gratis å komme inn på Nasjonalmuseet. Når dørene nå åpner igjen, koster det 180 kroner.

Det er et aktivt politisk valg at museene skal finansieres med økt egeninntjening. Dette driver bilettprisene opp.

På spørsmål om hva han synes om billettprisen på 180 kroner, sier statsminister Støre dette til Aftenposten:

– Nei, det skjønner jeg er en utfordring. Men sånn er det blitt.

I forhold til en kino-billett, så synes jeg det kan forsvares, legger Støre til.

– Bør prisen senkes?

– Det bør de som planlegger økonomien til museet vurdere. Alle ønsker å ha et så åpent rom som mulig, men det må de ta ansvar for.

– Vakkert, ikke brutalt

Statministeren forteller at han var til stede på en middag i går, og benyttet anledningen til å gå rundt og titte.

– Det er Nordens største museum, og det er fantastisk. Det opplever man først når man kommer på innsiden.

– Hva er det flotteste du har sett?

– Jeg blir slått av naturskildringene der kunstnere har skildret Norge. Det er det som kjennetegner Norge på så mange måter. Hva naturen gjør med menneskene, hvilke begrensninger det legger på oss men også hvilke fantastiske muligheter det har gitt.

– Hva synes du om brutalstisk arkitektur som dette?

– Jeg har ikke noe forhold til ordet brutalistisk. Men det er brukt oppdalsskifer, og det har jeg et forhold til. Det er noe av det norskeste som er. Jeg har kjørt forbi Oppdal og sette dette fjellet hvor bitene som er bygd med her er skåret ut, sier Støre. Han legger til:

– Det synes jeg er vakkert, ikke brutalt.

Jonas Gahr Støre gratulerte fredag skattebetalerne med nytt det nye Nasjonalmuseet. Han erkjenner derimot at de dyre billettprisene er en utfordring.

Fakta Det nye Nasjonalmuseet Det nye museumsbygget åpner for alle 11. juni. Det ligger mellom Aker brygge og Oslo rådhus. Nasjonalmuseet er slått sammen av de tidligere institusjonene Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet, Arkitekturmuseet, Museet for samtidskunst og Riksutstillinger. Prislappen for bygningen endte på 6,1 milliarder kroner. Tomten var opprinnelig Oslo kommune sin, men staten fikk kjøpe den for 172 millioner kroner. Bygningen er tegnet av det tyske arkitektfirmaet Kleihues & Schuwerks. Statsbygg har ledet byggeprosessen. Første spadetak ble tatt i 2014. Da regnet man med at bygget skulle stå klart sommeren 2019. Vis mer

Oslos ordfører Marianne Borgen sammen med styreleder Maria Moræus Hanssen og direktør Karin Hindsbo.

Helt frem til 2011 var det gratis å komme inn på Nasjonalmuseet.

– Grunnen til at det ikke er gratis som i 2011, er sammensatt. Det handler om at vi har et større bygg med det nye museet, og at regjeringen stiller større krav til egeninntjening enn vi har hatt tidligere, sa markedsdirektør Tord Krogtoft ved Nasjonalmuseet til NTB fredag.

Barn under 18 år kommer inn gratis, mens honnørbillettene koster 110 kroner, og samme pris gjelder for alle under 25 år.

Tidligere kulturminister Abid Raja (V) var blant de første til å ankomme den storstilte åpningen av det nye Nasjonalmuseet på Aker brygge.

Gratulerer skattebetalerne

Staten kjøpte tomten på Aker brygge i 2008 og lyste ut en arkitektkonkurranse året etter. Stortinget vedtok å starte byggingen i 2013.

Prosjektet fikk til slutt en prislapp på 6,15 milliarder.

– Ja, et sånt museum er dyrt, men nå er det investert, sa Støre til NTB i forkant av åpningen. På spørsmål om dette er riktig bruk av skattebetalernes penger, sier Støre:

– Jeg vil konkludere med ja, og gratulerer også skattebetalerne.