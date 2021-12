Norsk artist til Eurovision – for Hellas

Amanda Tenfjord synger for grekerne i neste års finale.

Gresk-norske Amanda Tenfjord skal synge for Hellas i Torino i mai.

De italienske rockerne i Måneskin vant årets Eurovision. Dermed blir det internasjonal finale i Torino i mai neste år. Der blir det minst to norske representanter i verdens største låtkonkurranse. Én artist for Norge – og én for Hellas.

Landet har valgt norsk-greske Amanda Klara Georgiadis Tenfjord (24) som sin artist i Eurovision 2022.

