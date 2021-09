Filmanmeldelse: «Nattebarn» er kanskje årets viktigste film

Den oppsiktsvekkende rå dokumentaren Nattebarn har kraft til å redusere skammen for unge som sliter psykisk.

Kameratene Petter Aaberg (28, foran) og Sverre Kvamme (26) har gjort en formidabel jobb med å formidle en sterk og dypt personlig historie, skriver Aftenpostens anmelder.

24. sep. 2021 18:44 Sist oppdatert 13 minutter siden

Nattebarn er en personlig dokumentar, der filmskaper Petter Aaberg (28) usminket og direkte viser hvordan det er å leve med selvmordstanker. Filmen har han laget sammen med bestevennen Sverre Kvamme (26). De ble kjent på en filmskole i Lofoten, og dette er deres debutfilm.

Ingen av dem kan ha forutsett at Nattebarn skulle bli en av kinohøstens store snakkiser da Sverre begynte å filme Petter for fire år siden. Prosjektet deres oppsto i en desperat situasjon, få dager etter at Petter hadde prøvd å ta sitt eget liv.

