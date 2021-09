Phil Collins «kan knapt holde en trommestikke»

Når Genesis-gjenforeningen omsider er på vei til å realiseres etter koronautsettelser, er Phil Collins så dårlig at han ikke kan innta plassen bak trommene.

Phil Collins i glansdagene før han skadet seg i 2007. I dag klarer han knapt å holde en trommestikke med den dårlige hånden.

Genesis er gjenforent og klare for turne: Mike Rutherford, Tony Banks og Phil Collins.

I sitt sted på trommekrakken plasserer Phil Collins sønnen Nic når Genesis snart legger ut på landeveien. Selv skal han «bare» synge, forteller han i et sjeldent intervju med BBC Breakfast. Dette blir første gang siden 2007 at gruppens Phil Collins, Mike Rutherford og Tony Banks står på scenen sammen. Da opptrådte de på 40-årsjubileet til Genesis.

Phil Collins oppdaterte i intervjuet NME fansen om sine vedvarende helseproblemer. Blant annet har han nerveskader etter at han skadet en nakkevirvel nettopp i 2007.

– Jeg er på et vis fysisk utfordret, noe som er svært frustrerende fordi jeg ville elske å spille sammen med sønnen min.

På direkte spørsmål om han er i stand til å spille, lød svaret ifølge NME slik:

– Nei. Nei, jeg skulle gjerne gjort det, men du vet, jeg klarer knapt å holde en trommestikke med den hånden, så det er visse fysiske ting som kommer i veien.

Om sønnen Nics ferdigheter bak trommene sier Phil Collins at «han spiller litt som meg når han vil det».

– Jeg er en av hans mange innflytelser, siden jeg er faren hans. Han spiller som meg og han har litt den samme innstillingen som meg, så det var en god start, sier Collins.

«The Last Domino?"-turneen ble offentliggjort i fjor og skulle foregått sent i 2020, deretter denne våren. Men nå er det klart at den foregår i september og oktober i Storbritannia, før den tar turen over dammen til USA i november.