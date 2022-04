«C’Mon C’Mon» får frem noe sant om livets store skjørhet

Sjeldent fint om en gutt og onkelen hans.

Erlend Loe Filmanmelder og forfatter

Nå nettopp

I disse Oscar-tider er det nærliggende å gjøre seg tanker om hva en god film egentlig er for noe. «Coda», som fikk Oscar for beste film, har jeg nå sett to ganger. Det er ingen tvil om at det er en oppmuntrende film. Den er hjertegod og søt og sjarmerende. Men den er også klisjéfylt og lite original, og den har få overraskelser. Figurene er malt med bred pensel, og kunstneriske valg er gjort på enkle måter. Absolutt en hyggelig film. Men den beste fra det siste året? Nei.

