Endelig en forestilling om kjærlighet mellom kvinner

«Varm melk med honning» er kanskje en liten forestilling på Salt. Men den kan få store ringvirkninger.

Maiken Schjøll Frisch og Vilde Moberg spiller de to jentene i «Varm melk med honning». Kjemien dem imellom er en superkraft, mener vår anmelder.

2. mai 2022 13:57 Sist oppdatert nå nettopp

Dette stykket blir satt opp 50 år etter at homofili ble avkriminalisert, 30 år etter Tony Kushners homoepos «Engler i Amerika» og 13 år etter at kvinner fikk gifte seg i Norge. Likevel er det første gang jeg som anmelder ser en kjærlighetshistorie mellom to kvinner på scenen.

Responsen i salen beviser at «Varm melk med honning» fyller et enormt tomrom.