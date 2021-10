PFU: Aftenposten og fire andre aviser har ikke brutt god presseskikk

Trond Giske klaget fem aviser inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU). Avisene har ikke brutt god presseskikk, etter en samlet vurdering.

Trond Giske klaget inn fem aviser til Pressens Faglige Utvalg. Her er Giske i Tromsø i 2019.

27. okt. 2021 10:23 Sist oppdatert nå nettopp

De fem avisene som var klaget inn var Adresseavisen, Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Fædrelandsvennen.

Giske hadde klaget på publisering av to ulike artikler som ble publisert i alle de fem avisene:

Torsdag 27. august i fjor publiserte avisene saken «Hun tilhører Giskes nærmeste krets. Nå forteller Sandra (29) hva som skjedde på nachspiel». Det var fylkesmøte i partiet helgen etter publiseringen av denne saken. Valgkomiteen hadde enstemmig innstilt Giske som ny fylkesleder i partiet. I ettertid ble han vraket.

Etter at Giske ble vraket som lederkandidat, publiserte de fem avisene 3. september en annen sak. Den dreide seg om et varsel mot Giske fra en AUF-politiker.

Begge sakene er skrevet av Adresseavisen. Men Aftenposten og de andre avisene valgte også å publisere de samme sakene. Aftenposten har en stoffutvekslingsavtale med Adresseavisen.

I begge sakene valgte Trond Giske å svare skriftlig. I sistnevnte sak avviste Giske varselet som usant.

Tvil i PFU: – Ikke perfekt

Spesielt to aspekter ved artiklene ble diskutert på PFUs oktobermøte: Kildegrunnlaget og hvorvidt dette var tilstrekkelig. Det andre var hvorvidt det ble tatt nok forbehold i sakene.

Spesielt den første artikkelen fant utvalget problematisk på disse områdene. Likevel får talte det til avisenes fordel at kildenes egeninteresser kommer godt frem, og at klager kommer til orde tidlig i sakene.

Flere var i tvil om avisene burde få kritikk for sakene. Andre hellet mot at de støttet innstillingen om at avisene ikke hadde brutt god presseskikk. De fleste medlemmene sa de «kunne leve» med utfallet, uansett hva utvalget landet på.

Det er punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten som blir problematisert. Dette handler kildekritikk og dokumentasjon i saker.

PFU-medlem og NRK-redaktør Stein Bjøntegård var blant medlemmene som var i tvil.

– Det er mangler ved disse artiklene, og det handler egentlig litt om hvilken ben man skal stå på. Når disse avisene blir frikjent, betyr det ikke at det er perfekt. Det skaper en presedens, og vi ønsker at listen legges litt høyere.

Dette var utvalget enige om. Kritikken var på enkelte punkter ganske kraftig, men ikke kraftig nok til fellelse. De var også kritiske til enkelte konstaterende formulering særlig i tittel og ingress.

Skryt til Aftenposten og Adresseavisen

PFU gir også Aftenposten og Adresseavisen skryt for sine artikler hvor de redegjør for vurderingene de har gjort og dilemmaene de har stått overfor før publisering.

PFU skulle gjerne sett mer av det som kommer frem her i de innklagede artiklene.

Utvalget peker på at dersom deler av det som kom frem i avisenes tilsvar hadde vært med i artiklene, hadde det gjort livet lettere for avisene. Det hadde blitt en enklere vurdering.

Utvalget har også forståelse for at Giske er misfornøyd med vurderingen PFU landet på.

– Jeg skjønner at Giske er skuffet over utfallet. Han hørte på diskusjonen, og dette er ikke noe carte blanche for mediene som er klaget inn, sier PFU-leder Anne Weider Aasen til NTB.

Trond Giske, som selv var til stede på møtet, sier til NTB at han syns det er helt uforståelig at avisene går fri.

Fakta Pressens Faglige Utvalg Pressens Faglige Utvalg (PFU) er en selvdømmeordning som er opprettet av Norsk Presseforbund.

PFU skal fremme den etiske og faglige standard i norske medier, gjennom å behandle klager mot disse.

PFU legger Vær varsom-plakaten (VVP) til grunn for sine etiske vurderinger.

Alle redaktørstyrte medier som er tilknyttet Norsk Presseforbund kan klages inn til PFU.

PFU består av syv faste representanter, fire fra mediene og tre fra allmennheten. Faste medlemmer i perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2022: Anne Weider Aasen, TV 2, leder Ellen Ophaug, Fredriksstad Blad, nestleder Stein Bjøntegård, NRK Gunnar Kagge, Aftenposten* Nina Fjeldheim, Humanistskolen Øyvind Kvalnes, BI Kjell Arne Røvik, UiT * Kagge fratrer under behandlingen av klagen til Giske. Det skjer fordi Aftenposten er én av avisene som er klaget inn. Kilde: Norsk Presseforbund Vis mer

Giske påpekte i sin klage at han har vært omtalt i 21.000 saker siden 2017 og at de fleste har vært «#metoo»-relatert. Han understreker at han har gitt en offentlig beklagelse og fratrådte viktige verv den gang, etter sakene.

De to sakene Giske hadde klaget inn, ble publisert to og et halvt år etter at han trakk seg som nestleder i partiet. Giske ga seg på Stortinget i høst.

Avviser kritikken

De fem avisene mente journalistikken derimot ligger i kjernen av pressens samfunnsoppdrag. De påpekte forståelse for at en omfattende mediedekning de siste årene har vært belastende for Giske og hans familie, men forsvarte sakene.

«To åpne kilder forteller om en mektig mann som har misbrukt asymmetriske relasjoner til yngre kvinner og utsatt dem for ubehagelige episoder og uønsket seksuell oppmerksomhet», mente avisene.

Giske påpekte at han ikke har klaget inn saker til PFU før.

En sak i VG som omhandlet Giske, ble klaget inn til PFU i 2019. Det var da en kilde i saken som sendte inn klagen. Saken omhandlet en video av Giske og en kvinne som danset på Bar Vulkan i Oslo. Kvinnen på videoen følte seg «presset, uthengt og dårlig behandlet av VG», ifølge klagen hun sendte inn.

VG ble dømt for brudd på god presseskikk på flere punkter.