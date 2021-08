Lager dokumentarserie om overgrepene som stoppet Nobelprisen i litteratur

Fullt hus i Svenska Akademien i 2011 da sekretær Peter Englund offentliggjorde nobelprisvinneren i litteraturr. Englund forlot Akademien i protest tidlig i 2018.

«The Prize of Silence» blir tittelen på en ny dokumentarserie viet hendelsene som nesten knuste Svenska Akademien.

Bak står skaperne av den internasjonale suksessen Surviving R. Kelly, og serien har premiere på Viaplay til høsten.

Det var senhøsten 2017 at nyheten sprakk. Svenska Akademien, innstiftet i 1786 for å fremme den svenske litteraturen og det svenske språket, ble anklaget for å vite om seksuelle overgrep begått av en såkalt «kulturprofil» - uten å handle. Da stod 18 kvinner frem med sine anklager.

– Jeg husker øyeblikket ekstremt sterkt. Vi var midt i produksjonen av Surviving R. Kelly da denne forferdelige historien utspilte seg. Selv da forsto vi at det var mye mer bak Nobelprisen i litteratur som ble stoppet enn det som ble rapportert, sier Joel Karsberg, eksekutivprodusent for The Prize of Silence.

Karsberg sier han er stolt over å samarbeide med strømmetjenesten og Nent Group for å «gi en plattform for ofrene til å dele sine historier, og bidra til å belyse seksuelle overgrep innen for elitens maktområder», ifølge pressemeldingen.

I den fire episoder lange serien vil seerne få møte flere av kvinnene som ble utsatt for kulturprofilen Jean-Claude Arnault, gift med akademimedlemmet Katarina Frostenson. Han ble året etter dømt til to og et halvt års fengsel for to voldtekter.