Flyr ikke langt nok ut

Coldplays niende er en litt tafatt popmusikal som tar for få sjanser.

Gigastjernen Chris Martin (nr. to fra venstre) og hans Coldplay er her med et nytt album.

Nå nettopp

Det er fort gjort å kjenne trøttheten sige inn når et band insisterer på å kalle noe for et «konseptalbum». Så også med Coldplay. Konsept-sjangeren knekte som kjent rocken midt på 70-tallet, før punk og new wave reddet den igjen.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn