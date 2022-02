Maler et kontrastfylt bilde av kjærligheten

Mitski serverer en stilig blanding av åttitallspastisj og menneskelig mørke.

Mitski fortsetter å utforske nye uttrykk på sitt ferske album.

Mitski Miyawaki er en artist som later til å ta et steg videre med hvert album. Fra den herlige skranglepopen på «Bury me at Makeout Creek» til det forseggjorte balladeriet på kritikerfavoritten «Be the cowboy», har hun vist seg som en sterk, søkende stemme i popverdens periferi. Etter hvert også i dens sentrum.

På sitt ferske album «Laurel hell» bruker hun velkjente pensler til å male et kontrastfylt bilde av kjærligheten.