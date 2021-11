80-tallsspillet Dungeons & Dragons er tilbake

Eksperter mener blant annet Netflix-serien «Stranger Things» og strømmeplattformen Twitch har sørget for at bordrollespillet opplever et comeback.

Sindre Dybvik (fra venstre), Jan Henrik Wiik og Emma Hattrem spiller Dungeons & Dragons sammen hver uke.

29. nov. 2021 20:51 Sist oppdatert nå nettopp

Med dramatisk filmmusikk i bakgrunnen, en PC hver og noen terninger, gjør Sindre Dybvik og spillegruppen seg klare til en runde Dungeons & Dragons.

Dungeons & Dragons er et bordrollespill, det vil si en kombinasjon av brettspill og rollespill. Hver spiller lager en karakter som møter på ulike hendelser og utfordringer. I Dungeons & Dragons er det bare fantasien som setter grenser.