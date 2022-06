Religiøs tro på bitcoin

Kryptoverdenen ligger igjen i ruiner. Likevel beholder mange en klippefast tro på blokkjeden. Nærmer bitcoin seg en religion?

Bitcoinmaksimalist Erik Dale liker å fremstå med bilder som dette. Bilder, språk og symboler spiller på mange av de samme strengene som religioner gjør.

Erik Dale tror at store deler av verdens pengesystem vil kollapse på et tidspunkt. At stater vil bryte sammen og folk vil gjøre opprør.

– Den gode nyheten er at bitcoin finnes. Den blir livbåten som gjør det mulig for folk å flytte over i et trygt, forutsigbart og stabilt pengesystem.