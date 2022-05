Eurovision-finalen: Blir dette en kveld å feire i Ukraina?

Tre «norske» bidrag er med. Likevel tyder alt på at dette blir festkvelden for Kalush Orchestra.

Storfavoritten Oleh Psiuk (i midten) møtte de norske karene i Subwoolfer i Torino denne uken.

Nå nettopp

En siste sjekk på oddslistene for hvem som blir vinneren av årets Eurovision, sier sitt. Ukrainske Kalush Orchestra og deres låt «Stefania» har steget og steget hele finaleuken. Lørdag ettermiddag nådde de en ny topp. Vinnersjansen er nå over 60 prosent. Det er historisk høyt i Eurovision-sammenheng.

– Vi gjør alt som er mulig for å hjelpe folket i vårt eget land. I den kampen er også musikken viktig, sier orkesterets frontmann Oleh Psiuk til Aftenposten.

Vil ha finalen i Ukraina

Snart tre måneder etter den russiske invasjonen, kan nasjonen nå få noe annet å tenke på. I alle fall for én kveld. Lørdag er det endelig klart for finalen i den 66. utgaven av Eurovision Song Contest.

Der handler det aller meste om Ukraina.

To uker med oppladning i Torino er over. Uker som har vært travle for alle artister, men ekstra hektisk for én. Alle fans og medier har ønsket å møte Kalush Orchestras frontmann Oleh Psiuk. Og med den rosa bøttehatten på, har han tatt seg tid og gjentatt sitt budskap, gang etter gang.

– I en tid der innsats gjøres for å ødelegge ukrainsk kultur, vil vi bevise at ukrainsk kultur og musikk er levende. Den har sin helt egen, spesielle signatur, sier Psiuk.

Mannen alle vil ha et ord med i Torino: Ukrainske Oleh Psiuk.

Ansiktet er alvorlig, men øynene fokusert. Aftenposten møter ham på et arrangement i regi av den tyske ambassaden et par dager før finalen. Den tyske artisten Malik Harris og norske Subwoolfer er også til stede, men det er de rosa bøttehattene som dominerer ute blant gjestene.

Brått kommer Oleh Psiuk med et logisk, men litt overraskende utsagn.

– Om dette ender med at vi vinner, vil neste års finale i Eurovision bli arrangert i et nytt, lykkelig, integrert og vakkert Ukraina. Dette er både mulig og veldig viktig å få til, sier Psiuk.

Svaret på om de vinner, får vi sent lørdag kveld. Hvor en eventuell finale i 2023 så skal arrangeres, blir avgjort av arrangøren EBU på et senere tidspunkt. Få tror at Kyiv kan gjøre det allerede om ett år, selv om Psiuk gjerne vil. Det er mer sannsynlig at et land som for eksempel Tyskland, tar over.

Kalush Orchestra entret arenaen med det ukrainske flagget på prøvene i Torino.

Ni norske på scenen

I skyggen av Kalush Orchestra og de aller største utfordrernasjonene Sverige, Storbritannia, Spania og Italia, er det for øvrig norsk rekorddeltagelse i kveldens Eurovision-finale.

Hele ni nordmenn er på scenen.

Gule Subwoolfer med «Keith», «Jim», DJ Astronaut og deres tre dansere kommer med startnummer syv, men få tror egentlig at de har en vinnersjanse i dag. Oddsen sier topp ti, men ikke mer.

Gresk-norske Amanda Tenfjord synger for Hellas i årets Eurovision.

De to andre «norske» bidragene, Hellas (med vokalisten Amanda Tenfjord) og Tsjekkia (med artistene Benjamin Rekstad og Casper Hatlestad), tippes som henholdsvis nummer åtte og fjorten.

Spesielt Tenfjord nevnes likevel av mange eksperter som en liten outsider i årets finalefelt.

– Jeg prøver å ikke følge så mye med på oddsen, for man blir litt gal av det. Men vanligvis er jeg jo en person som «better» litt, så det er egentlig gøy. Og det er bra at folk synes det vi gjør er «nice», sa hun til Aftenposten før semifinalen på tirsdag.

Det gikk greit der. Nå er hun finaleklar. Med samme lille frykt som da.

– Alt kan skje. Plutselig faller jeg på scenen. Har du sett kjolen? Den er megalang, og jeg er ikke så vant til å gå med kjole fra før, sier Amanda Tenfjord.

Kan svenske Cornelia Jakobs overraske og slå Ukrainas Kalush Orchestra lørdag kveld? Hun er nummer to på oddsen.