Fredrik Græsvik beklager oppførsel og meldinger

– Jeg forstår at dette kan svekke tilliten til meg som journalist, sier den profilerte TV 2-journalisten.

Fredrik Græsvik er et av TV 2s mest kjente fjes.

30. juni 2022 14:08 Sist oppdatert nå nettopp

Lørdag postet Eirik Furuseth et innlegg på Facebook. Han kritiserte TV 2s dekning av masseskytingen i Oslo, hvor blant annet utestedet London ble beskutt. Han var kritisk til at kanalen ikke omtalte koblingen mellom Zaniar Matapour og islamisten Arfan Bhatti.

En time etter at innlegget ble publisert, tikket det inn en melding fra den profilerte TV 2-journalisten Fredrik Græsvik. Aftenposten har sett meldingsutvekslingen. Græsvik spurte om det er riktig at Furuseth er håndballtrener i Njård og jobber for Finansco.