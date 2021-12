Uten forklaring ble Google-kontoen hennes plutselig stengt. Da mistet NRK-journalisten et helt bokmanus.

– Det er provoserende at Google kan ta fra meg dette på en så lettvint måte, sier Elin Killie Martinsen. I over en måned har hun prøvd å få kontakt med Google for å løse problemet.

NRK-journalist Elin Killie Martinsen fikk Google-kontoen sin deaktivert uten forvarsel. Med det forsvant viktige dokumenter – deriblant et helt bokmanus.

Nå nettopp

– Det føles som en katastrofe, rett og slett, å miste arbeidet. Jeg har på en måte organisert livet mitt i disse dokumentene, sier NRK-journalist Elin Killie Martinsen.

3. november ble Martinsen logget ut av Google-kontoen sin. Da hun forsøkte å logge inn igjen, fikk hun beskjed om at kontoen var deaktivert. Umiddelbart skrev hun til Google at det måtte ha skjedd en feil.