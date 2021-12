«Squid game» kan få flere Golden Globe-priser

Den koreanske TV-serien «Squid Game» er nominert til tre Golden Globe-priser. Finske «Compartment No. 6» skal kjempe om prisen for beste fremmedspråklige film.

Hiphop-stjernen Snoop Dogg var til stede da Golden Globe-nominasjonene ble offentliggjort i Los Angeles mandag. Helen Hoehne leder Hollywood Foreign Press Association, som deler ut prisene.

NTB-AFP-Ritzau

14. des. 2021 09:22 Sist oppdatert nå nettopp

Blant de andre nominerte i kategorien for utenlandske filmer er «Parallelle mødre» av Pedro Almodóvar.

Samtidig er danske «Flugt» nominert i kategorien beste animerte spillefilm.

«Squid Game» kan få prisen for beste drama-TV-serie, og i tillegg er to av skuespillerne i serien nominert til priser.

Beste dramafilm er regnet som den gjeveste kategorien. Her er science fiction-eposet «Dune», «Belfast» av Kenneth Branagh og «The Power of the Dog» – skrevet og regissert av Jane Campion – blant de nominerte.

Golden Globe-prisene har fått mye kritikk det siste året, noe som trolig vil prege prisutdelingen neste måned. De største stjernene ventes å glimre med sitt fravær.

Hollywood Foreign Press Association, som deler ut prisene, er blitt beskyldt både for sexisme, rasisme og korrupsjon. Organisasjonen har lovet endring og iverksatt flere reformer.