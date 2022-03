Vil unngå negativ omtale, dropper pressevisning av «Lange flate ballær 3»

De to første filmene fikk mye negativ kritikk. Denne gangen inviteres ikke pressen. – Dumt at eventuell kritikk uteblir, særlig når filmer får statlig støtte, mener Cinema-redaktør Geir Kamsvåg.

Filmen «Lange flate ballær 3» er på premiereturné. Pressen får ingen tilgang til visning av filmen før premieren 1. april. Produksjonsselskapet vil ikke invitere til kritikk.

Den Harald Zwart-regisserte filmen «Lange flate ballær 3» er på turné for førpremierer. Fredag 25. mars var det premierefest i Zwarts hjemby Fredrikstad. Dagen etter var det fest i Oslo med to visninger. Den nasjonale kinopremieren er 1. april.

Vanligvis setter produsenter og distributører opp lukkede visninger av filmer for journalister. Hensikten er at pressen skal rekke å anmelde filmen før premieren. For «Lange flate ballær 3» blir det ingen pressevisninger.

