Sprenger popmusikkens rammer

Skal eksperimentell, spansk pop ta over verden nå? 29-åringen Rosalía gjør alt for å få det til. Og lykkes.

Alt tyder på at Rosalía peker ut en ny kurs for popmusikken en stund fremover.

Nå nettopp

Når merker man egentlig at musikkens verden forandrer seg? Skjer det gradvis og kalkulert? Eller med plutselige rykk fra unike komponister og artister som Beethoven, Bach, Elvis, The Beatles, Kraftwerk, Madonna, Nirvana, Public Enemy, The Strokes eller Billie Eilish?

Ofte skjer det sånn, nesten sjokkerende brått. Akkurat nå oppleves slippet av Rosalías tredjealbum «Motomami» som et slikt øyeblikk.

