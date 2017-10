I løpet av vinteren 2018 starter byggingen av «Under», en 592 kvadratmeter stor undersjøisk restaurant få kilometer fra Lindenes fyr. Bak prosjektet står brødrene og eierne av Lindesnes Havhotell, Gaute og Stig Ubostad.

– Dette handler om å skape en unik attraksjon, som gjør at vi kan trekke til oss gjester fra hele verden. Vi tror at kombinasjonen spennende arkitektur, marinbiologi og gastronomi vil gjør dette til en suksess, sier Gaute Ubostad.

Restauranten blir den eneste i sitt slag i Europa og blir liggende i havgapet 250 meter fra hotellet. Prosjektet har en kostnadsramme på 50 millioner kroner og skal åpnes i 2019. Få kilometer unna ligger Lindesnes fyr, som hvert år trekke nærmere 80.000 besøkende.

MIR and Snøhetta

– Vi har stor tro på at vi kan dra nytte av hverandre, samtidig som dette blir en viktig attraksjon for Sørlandet, sier Ubostad.

For arkitektene i Snøhetta har «Under» blitt en slags bilde på det kjente linjene fra Solan Gundersen i Flåklypa, at det vanskelige er en bagatell, mens det umulige er en utfordring.

– Vi synes det alltid er spennende å gjøre ting vi ikke har vært borti før. Her så vi en unik mulighet til å jobbe med noe annerledes og i et helt annet og spesielt element, sier arkitekt Rune Grasdal, prosjektleder for «Under» i Snøhetta.

Selve restauranten er formet som et avlangt betongrør i grov betong som fra land stikker seg skrått ned under havoverflaten.

Ruheten i det metertykke betongskallet som omkapsler bygget er designet for at blåskjell og natur skal kunne klore seg fast. Betongen og 40 centimeter tykke akryllglass skal gjøre at undervannsrestauranten tåle trykk og støt fra hav, bølger, vær og vind.

– En av de største utfordringene har vært å finne ut hvordan vi bygger noe som dette. Resultatet blir at vi bygger det på land i en tørrdokk. Deretter settes bygget på en lekter, skipes ut til der det skal ligge og deretter senkes nedi sjøen, sier arkitekten.

Bygget er formet som en type vannkikkert, hvor de 100 restaurantgjestene vil kunne følge livet fem meter under vann mens de spiser. Utsikten vil variere med årstidene, vær og vind.

MIR and Snøhetta

For Snøhetta har det ikke vært noe mål i seg selv å tegne et signalbygg, selv om muligheten for at «Under» vil bli en snakkis er stor. CNN har allerede omtalt prosjektet.

– Dette er ikke et prangende bygg, derimot er det et signalbygg på en annerledes måte. Det trigger noe hos folk, ikke minst på grunn av sin stedstilpasning. Det er et betongrør som stikker ned i sjøen, og som etter hvert vil bli tilgrodd av tang og tare, sier Grasdal.

Over tid vil blåskjellbestanden på restauranten kunne bygge seg opp til å danne et kunstig blåskjellrev som både renser sjøen og som naturlig tiltrekker seg livet i havet.

Parallelt med planarbeidet har Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) drevet forskning på det biologiske mangfoldet i området. Ved hjelp av lyd, lys og riktig foring skal gjestene på restaurantene få oppleve et marinbiologisk liv på nært hold som de sjelden har opplevd maken til tidligere. Gaute Ubostad ved Lindenes hotell benekter imidlertid at de tukler med naturen.

– Vi skal gjøre det på enn bærekraftig måte, blant annet skal det ikke brukes kunstig fór, sier han.

MIR and Snøhetta

Trond Rafoss, forsker ved NIBIO har lenge jobbet med å studere artsmangfoldet i området hvor den nye restauranten kommer. Han kan nærmest garantere en fargerik og ukjente opplevelse for gjestene.

– Vi har jobbet lenge med å se på hvordan vi kan styre eller kontrollere opptreden av det lokale artsmangfoldet. Det er stor variasjon gjennom året, også gjennom døgnet, sier han.

Blant annet har de sett en stor effekt ved å bruke lys og lyd for å trekke til seg de ulike artene.

– Dyreplanktonsamfunnet tiltrekkes av lys, da kommer alt fra mindre hoppekreps til krill. Disse er igjen byttedyr for fisk, som vil skjønne at dette er et godt sted å søke etter mat, sier Rafoss.

Spesielt vil leppefiskartene være til stede foran det panoramiske akrylvinduet på 11 x 4 meter i restauranten.

– Leppefiskartene har gode læringsevner. Det er blant annet gjort forsøk i regi av Havforskningsinstituttet at leppefisken kan læres opp ved hjelp av lydsignaler at det er mat å få, sier han.