Sivert Høyem med nytt band: – Det er ordentlig sint, mørkt og apokalyptisk

To tiår etter at Sivert Høyem (41) dannet Madrugada og ble en storhet i norsk musikk, rykker han på en måte tilbake til start. Sammen med tre anerkjente, britiske musikere har han dannet nytt band: Paradise.

Og som om ikke det var nok: For første gang i karrièren har Høyem nå skrevet politiske tekster.

– Jeg har spilt de nye låtene for noen som også kjenner Madrugada, og de omtaler dem som mer «full on», fylt av et sinne. Jeg er enig, for låtene er mer eller mindre skrevet i den merkelige perioden mellom brexit og Trump, sier Høyem.

– Dette er første gangen jeg skriver noe som observerer og kommenterer virkeligheten rundt oss. Normalt handler det om drømmer og damer, så dette var helt nytt for meg.

– Har du savnet det tidligere?

– Ja, kanskje. Jeg vil ikke snakke ned noen av mine ting, for alt er gjort veldig seriøst. Men det er viktig å se hva som gjør dette nye bandet annerledes. Det er å få låtene til å kommunisere direkte, sier Sivert Høyem.

Se Paradise spille en av sine låter live fra tidligere i år:

– Føles som om alt går i vasken

Med kassegitaren på fanget er Høyem i sitt eget studio i Oslo. I sofaen ved siden av sitter briten Rob McVey. De to er kjernen i Paradise, som også teller bassist Simone Marie Butler (fra Primal Scream) og trommeslager Rob Ellis (tidligere samarbeidspartner for PJ Harvey).

Rob McVey hamrer løs på kassegitaren mens han synger åpningslinjen fra låten «Humiliation» på debut-EP-en Yellow, som slippes fredag.

– «Jesus was an animal, and so am I». Gud, mann, hvor kom den fra? Jeg ble helt blåst da jeg hørte Siverts tekster, og for første gang er jeg komfortabel med å høre noen synge om hva som skjer i landet mitt.

– Dere kaller det «ydmykelses tid», synger om å være «våken i en dårlig drøm», og i «Goodbye 21st century» sier dere farvel til hele vårt århundre. Hvorfor?

– Jeg synes det er meningsfylt at noen sier noe som er tydelig, det er musikkens rolle. Det føles som om alt i verden går i vasken nå, gjør det ikke? Det er som om vi er på vei ned med Titanic, og vi trenger det neste nå. Vår tid er allerede totalt ødelagt, sier Rob McVey.

Han er tydelig frustrert over eget lands utmelding av EU.

– Noen har kalt musikken vår for neandertalsk, og det er jo selve poenget. Se på alt som skjer rundt oss, herregud, man trenger litt ironi. Brexit er som den verste hangover ever, og om du prøver å drikke deg opp blir det bare verre.

Robert Hoftun Gjestad

Sint, mørkt og apokalyptisk

Sivert Høyem mener at han er blitt en bedre låtskriver av å jobbe i Paradise, gjennom å skrive så direkte.

– Vi prøver å være spesifikke, effektive og å lage fantastiske låter som ikke er tilfeldige, men med bevisste ord. Om denne EP-en er litt «all over the place» musikalsk, så er det tekstene som knytter den sammen, sier Høyem.

Likevel ligger det også et slags musikalsk dogme i bunn for dannelsen av Paradise. Høyem og McVey møttes for et par år siden etter en konsert med Marianne Faithfull i Oslo, der briten var med i bandet, og ble hengende på bar og snakke om rock.

Om ekte, direkte og analogt innspilt rock, natten gjennom.

– Jeg hadde hatt denne ideen om å starte et slikt rockeband i ca. fem år, og lette etter folk som passet inn. Jeg skjønte fort at der var han, min «fremtidige ektemann», sier McVey og ler høyt.

– Ideen om et band kalt Paradise er at det skal være ordentlig sint, mørkt, apokalyptisk og bare gjøre rare ting. For meg som kommer fra en såpass mainstream og populær musikkverden, handler det også om å «blow off some steam», sier Sivert Høyem.

Timothy Barnes

«It will be loud»

Sammen med produsent Jon Angello, som har jobbet med rockere fra Sonic Youth til Kurt Vile, ble musikken spilt inn nesten utelukkende live og 100 prosent analogt for å få den umiddelbare, rå og skitne følelsen. «It will be loud», skrev Sivert Høyem på Twitter da bandet dukket opp i sosiale medier tidligere i år.

– Det er en reaksjon mot andre band, eller kanskje ikke band, men mot den moderne produksjonslyden vi hører overalt. Greit nok med alle digitale muligheter, men jeg har sett og hørt «skaden» disse rockerne fra 60-tallet kunne gjøre med musikken, sier Rob McVey.

– Men hadde du egentlig tid til å starte nytt band, Høyem?

– Ja, dette er riktig tid for meg. Jeg har jobbet med de samme folkene og vært soloartist lenge, så uansett hva jeg skulle gjøre videre måtte jeg endre på ting. Nå er Paradise det jeg skal drive med i uoverskuelig tid fremover, sier Sivert Høyem.

Planene er denne ukens EP-slipp, turné, nok en EP rett etter jul, mer turné, og så et helt album på vårparten 2018.

– Det å starte opp noe fra scratch med nye folk er en glede i seg selv, og sammen med Rob kan jeg lage låter jeg aldri har tenkt at jeg kunne skrive. Låter som faktisk sier noe, og tekster du kan forstå både ved å lese dem og gjennom følelsene de gir, sier Sivert Høyem.

Rob McVey nikker enig.

– Jeg vil ikke at det skal fremstå som om vi finner opp hjulet på nytt her, altså, men musikk har følelser. Og vi vil egentlig bare beskjedent si at «hey, dette rocker».

EP-en Yellow slippes fredag 27. oktober. Paradise spiller på Rockefeller 17. november. Konserten er utsolgt.