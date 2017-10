– Det kan fort bli en aldri så liten brannbombe

På noen få minutter snekret Steinbru sammen en liten tapasmeny i denne ukens sending av Aftenpoddens podkast Aftensmaten:

Parmesanchips, hjemmelaget, selvkrydret mikropop og en nydelig kake, alt tilberedt i mikrobølgeovn og på svært kort tid.

– Vil du si at det blir bedre popcorn av å gjøre det på denne måten?

– Jeg har aldri gjort dette før, avslører Steinbru, før han gyver løs på en svampekake laget i en kaffekopp.

Steinbru snakker også om hvorfor han mener insektsdøden er et svært alvorlig problem, om hvorfor Norge må unngå å bli som det danske landbruket, og setter mikrobølgeovnen inn i en mathistorisk sammenheng.

Egg og bacon

Før sending testet programleder Carl Alfred Dahl uten mikrobølgeovnen.

To egg, to spiseskjeer melk, litt salt og revet ost ble til en finfin porsjon med eggerøre etter halvannet minutt. Mikrobølgeovnen byr også på den perfekte måten å steke bacon: Ett minutt pr. skive gir sprøtt og godt bacon, og du kan steke flere samtidig så lenge de er adskilt (fire skiver krever fire minutter). Legg tørkepapir over og under for å unngå fettsprut.

