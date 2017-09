«Jeg ba Tinder om innsyn i mine data. De sendte meg 800 sider med mine dypeste, mørkeste hemmeligheter», skriver journalisten i den britiske avisen The Guardian.

Siden hun logget inn første gang i 2013, har Judith Duportail skrevet 1700 meldinger og matchet med 870 forskjellige personer. De aller fleste har hun glemt – men det har ikke Tinder.

– Datingappen vet mer om meg enn jeg gjør selv, konkluderer Duportail, som er en fransk journalist bosatt i Berlin.

Dataekspert: – Jeg er rystet, men ikke overrasket

EUs personvernlovgivning gir alle innbyggere i Europa rett til innsyn i personlige data som Tinder besitter, men svært få benytter seg av muligheten.

Duportail fikk hjelp av personvernaktivist Paul-Olivier Dehaye og menneskerettighetsadvokat Ravi Naik da hun i mars ba Tinder om tilgang til alt de vet om henne.

De 800 sidene som selskapet sendte henne, inneholdt blant annet likerklikk på Facebook, Instagram-bilder, informasjon om utdannelsen, aldersspennet på gutter hun var interessert i, hvor hun hadde vært hver gang hun chattet på Tinder og mye mer.

– Jeg er rystet, men absolutt ikke overrasket over denne mengden data. Hver app du bruker på telefonen din, har samme type informasjon om deg. Facebook har tusenvis av sider, sier dataforsker Olivier Keyes ved Universitet i Washington til The Guardian.

Brukes til å «personalisere opplevelsen»

I Tinders personvernopplysninger komme det klart frem at appen samler inn data om sine brukere.

På spørsmål fra Duportail om hva de bruker all informasjonen til, svarer en anonym talsperson for Tinder at de «persontilpasser opplevelsen for hver enkelt bruker rundt om i verden».

Selskapet vil ikke gå i detalj om hvordan denne persontilpasningen fungerer.