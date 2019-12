Nybø har jobbet mye med omtale av selvmord i mediene, og hun ga i 2007 ut boken «Fra tabu til tema» om temaet. Hun mener det var riktig av mediene å videreformidle opplysningene om at Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag.

– At mediene skal vise åpenhet og bidra til det, betyr ikke at vi skal rapportere om alle detaljer rundt enkeltselvmord. Det betyr at vi skal være åpne der vi kan være åpne, sier Nybø til NTB og fortsetter: