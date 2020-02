Han døde tirsdag på et sykehus i Pretoria i Sør-Afrika, melder BBC.

Shabalala grunnla det sørafrikanske mannskoret i 1960, og opptrådte og dirigerte dem i en årrekke. Senere gjorde han den særegne, a capella-måten å synge på – kalt isicathamiya, inspirert av zuluenes sangtradisjon – verdenskjent gjennom samarbeidet med Paul Simon på 1986-albumet «Graceland».

Ladysmith Black Mambazo opptrådte i Oslo på Nobelkonserten i 1993 med Shabalala i front. De har opptrådt på en rekke jazzfestivaler, og senest i 2018 på Melafestivalen.

Joseph Shabalala var aktiv helt til 2013, da korveteranen avsluttet året med å opptre på en minnekonsert for Nelson Mandela. Da sa Shabalala til den sørafrikanske kringkastingen SABC at det var «hans tur til å sitte ned». Flere av sønnene og et barnebarn var da med i vokalgruppen, som nå er på turné i USA.

I en hyllest til sin avdøde grunnlegger skriver Ladysmith Black Mambazo:

– Vi feirer og ærer til gode hjerte og ditt helt spesielle liv. Gjennom din musikk og de millionene du kom i kontakt med, skal du leve for alltid. Fra scenen etter hver konsert kom det alltid fra hjertet ditt, «Go with Peace, with Love and with Harmony».