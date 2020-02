Vel over midtveis i denne fortellingen om jødiske barn på flukt fra nazistene ankommer filmskaperne et lite veiskille. Så langt er vi blitt servert en ganske pen og pyntelig historie, der de har trippet rundt spørsmålet om hvorfor noen vil jødene til livs. Det kan nesten virke som det er noe Hitler har funnet på alene.

Ut av et snøkledd landskap dukker Kari Simonsen opp, forkledd som hele Norges koseligste bestemor. Hun inviterer barna inn på julemiddag og kaker og lover å hjelpe dem videre på flukten over svenskegrensen. Hun viser seg å være et førjulsmareritt av de sjeldne i norsk film. Simonsen er et befriende brudd med filmens forsiktighet og enkle omgang med ondskap.