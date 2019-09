ECM, en forkortelse for Edition of Contemporary Music. Et plateselskap startet av tyske Manfred Eicher (76) høsten 1969. Ingen har hatt større betydning for utviklingen og utbredelsen av norsk jazz.

Av selskapets over 1500 utgivelser skal mer enn 25 norske utøvere hatt lederrollen på ca. 170 album. Mer enn én av ti utgivelser på ECM er altså «norske».