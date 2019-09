Sammen med bergensbryggeriet 7 Fjell ønsket Øverli å ha tegninger av de to tegneserieprofilene på ølbokser, men Helsedirektoratet vurderte at det trolig ikke ville bli godkjent, opplyser daglig leder Jens Eikeset i bryggeriet til BT.

I sitt svar til bryggeriet skriver direktoratet at dersom det selges Pondus-øl eller vin med lik logo eller font som tegneserien, vil all reklame for Pondus-produkter rammes av reklameforbudet for alkohol.