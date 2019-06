Kevin Bacon tar en slurk av lommelerken, ser slørete på sin streitere FBI-kollega og hoster opp litt krimnostalgi: «What made this city great, was that it was run by bad men, who understood that they were bad».

Vi er i Boston på tidlig 90-tall, og Bacon spiller FBI-agent Jackie Rohr. I løpet av de neste timene skal vi se ham lure informanter, sniffe kokain på bardisker, true kolleger, trikse med statsadvokater og dra til Chinatown for å være utro. Alt dette mens han bretter ut dollarglis under barten og tidvis gjør en ganske god politijobb. I hvert fall om man ser det med pragmatiske, gammeldagse brilleglass.