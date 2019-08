– Vi er midt i prosessen med dette nå, både med hensyn til sendinger og navneendringer som en følge av regionreformen, sier distriktsdirektør Marius Lillelien i NRK til avisen.

Han sier at distriktssendingene til NRK har tradisjon for å følge fylkesinndelingene, og at det derfor er åpenbart at NRK må vurdere endringer i både navn og sendestruktur når det kommer nye fylker.