Hvor fantastisk deilig er det ikke å se en film med mennesker som ser ut som deg og meg!

I motsetning til mange av dagens høyglansede filmer og serier med skuespillere som er så fulle av Botox og så stramme i ansiktet etter foryngende operasjoner at de knapt har noe mimikk igjen, er det en ren fornøyelse å se skuespillere med alle sine rynker intakt. Å bli eldre er ingen skam, og rynker er et bilde på et levd liv.