Mímir Kristjánsson overtar arbeidet med Jon Michelet-biografi

I perioden før Michelet døde i 2018, innledet han ifølge avisen et samarbeid med Kristian Meisingset, forfatter og tidligere kulturredaktør i Minerva, om en biografi.

Etter å ha lagt ned mye arbeid og snakket med mange muntlige kilder, gikk ikke Meisingset videre. Klassekampen skriver at ifølge Jon Michelets datter, Tania Michelet, var det «et familiemedlem som stoppet biografien». Michelets enke, Toril Brekke, henviser til Kagge forlag – som fremholder at «det ikke ligger noe dramatikk i bytte av forfatter».

– Vi fant en ny forfatter som kunne ta det videre. Vi er takknemlige for det omfattende og solide arbeidet til Kristian Meisingset, og ser frem til å jobbe med Mímir Kristjánsson, uttaler forlagssjef Jorunn Sandsmark til Klassekampen.

Kristjánsson forteller at han har planer om å skrive en tradisjonell biografi, og sier at «Jon Michelet er et godt eksempel på en kommunist som har hatt stor folkelig popularitet».

På spørsmål fra avisen om biografien blir en mindre kritisk bok, med tanke på at den konservative biografen er byttet ut med en tidligere Rødt-politiker, sier han:

– Jeg går ikke inn i dette for å kvede en nidvise eller skrive et hyllingsdikt. I alle liv er det oppturer og nedturer, og i alle gode biografier er det rom for kritisk refleksjon.