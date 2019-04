Johan H. Andresen og Snøhetta inn i kampen om NRK-tomten på Marienlyst

Pengesterke interessenter står i kø for å overta Marienlyst når NRK om noen år flytter ut av sine nåværende lokaler. Både Møller Eiendom, Aspelin Ramm og Solon Eiendom har signalisert at de vil være med i kampen om den rundt 100 mål store eiendommen når den legges ut for salg før sommeren. Eiendommen har en anslått verdi på 2 milliarder kroner.

Det samme gjør nå investeringsselskapet Fred, med eier og styreleder Johan H. Andresen i spissen. Sammen med Snøhetta vil de utvikle NRK-tomten på Marienlyst til innovasjon- og gründervirksomhet, og til å bli en bydel som forener historien til NRK med kunnskapsmiljøene på Blindern og Gaustad.