Universitetslektor Leah og ektemannen Adam, også han akademiker, lever i et ekteskap så kaldt og følelsesløst fra begge parter at det er vanskelig å få medfølelse for noen av dem. Likevel prøver de hardt å bli gravide, muligens i et klassisk forsøk på å redde det som en gang var.

Inn fra sidelinjen kommer Rose, en av Leahs studenter. Ikke følger hun med på forelesningene, aldri er hun tidsnok, av og til jukser hun på innleveringer, og til slutt sprekker Leah og fillerister henne foran hele klassen. Episoden er starten på et dødelig mareritt for ekteparet og fire ganske unødvendige episoder for oss TV-seere.