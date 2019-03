Kamp til siste slutt om nye internettregler

Kompromisset ble inngått i februar, men aktivister og lobbyister har fortsatt å presse, i håp om at EU-parlamentet nå skal forkaste enigheten i den avgjørende avstemningen.

Avstemningen finner sted rundt kl. 12.30.

Da forslaget ble debattert tidligere tirsdag, gikk det hardt for seg.

Ifølge saksordfører Axel Voss fra det tyske kristendemokratiske partiet CDU har sentrum gått tapt i diskusjonen.

– Google, Facebook og YouTube har introdusert styring ved shitstorm. De har ført en desinformasjonskampanje og bruker store pengesummer på å påvirke offentligheten. Denne saken viser hvor lett det er å utnytte unge mennesker, sa han.

Julia Reda fra Piratpartiet i Tyskland, som har vært direktivets kanskje mest framtredende motstander, viste på sin side til at hundretusener har deltatt i demonstrasjoner mot de nye reglene, og at 5 millioner mennesker har skrevet under på et opprop mot direktivet.

– Det tragiske med denne saken er at en ny generasjon europeere, som i år stemmer i EU-valget for første gang, nå vil lære at det ikke nytter å protestere, sa Reda.

– Dette vil ødelegge en hel generasjons tillit til politikken, sa hun.