Aina M. Ertzeid debuterer med en kantete, steil og viktig roman om 22. juli.

Utøya figurer etter hvert i et knippe norske romaner, terrorangrepet mot Høyblokken er kommet i bakgrunnen. Det er kanskje ikke så rart, ofrene i regjeringskvartalet var voksne mennesker og antallet lite. Sammenlignet med Utøya. Men er det riktig å sammenligne med Utøya? Må det ikke være en ekstra belastning for ofre og pårørende at deres tragedie alltid kommer i skyggen?

Å være underordnet er i hvert fall noe som preger hovedpersonen Agnes i romanen 15:25 av Aina M. Ertzeid (41). Ikke lenge etter katastrofen kan denne Agnes registrere at ofrene i regjeringskvartalet mister offentlighetens interesse.