Muse har vært over tyve år på veien nå. På denne tiden har de rukket å bli den nye definisjonen av stadionrock. Megalomane sceneproduksjoner er normen for den britiske trioen.

Jeg så dem her på Telenor Arena både for seks og for tre år siden. Det er blitt en liten jobbtradisjon. Jeg er blitt servert svære roboter og intense hologram. Hva kommer Muse til å dra opp av hatten i kveld?