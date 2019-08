200 år etter tilblivelsen er den engelske forfatteren Mary Shelleys Frankenstein-skikkelse for lengst blitt ikonisk. Historien om den vitebegjærlige vitenskapsmannen som skaper organisk liv av død materie, og derigjennom kommer i skade for å slippe et morderisk monster løs på omgivelsene, har vist seg særdeles velegnet for både fortolkninger og videre utbroderinger.

Noen vil betrakte den gotiske skrekkfortellingen som et varsko om hva som skjer når man er så overmodig å manipulere naturlovene. Andre vil fremheve menneske/maskin-aspektet og den fantasieggende utforskningen av følelsespotensialet til et vesen som er blitt til på kunstig vis.