Det var etter å ha tolket Kari Bremnes’ «E du nord» alene med gitaren at noe løsnet for Marion Ravn. «Jeg husker jeg tenkte at dette var ekte», står det i presseskrivet som følger det første norskspråklige albumet hennes.

Overgangen til norsk er trolig den beste avgjørelsen hun har tatt hittil i karrieren. Men mye må modnes før det kan bli bra.