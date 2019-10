Her er favorittene til å vinne årets nobelpriser i litteratur

Det har de siste to årene stormet rundt Svenska Akademien, som torsdag skal kunngjøre hvem som får Nobelprisen i litteratur. I år kåres det to vinnere, siden prisen ikke ble delt ut i fjor. Til forskjell fra tidligere offentliggjøres vinnerne på en bestemt dato.

Bakteppet er uro og skandaler i Akademien de siste årene etter avsløringen om at ektefellen til tidligere medlem Katarina Frostenson, kulturprofilen Jean-Claude Arnault, hadde begått seksuelle overgrep. Arnault ble i fjor dømt til to og et halvt års fengsel for to voldtekter.