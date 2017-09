Ny Tid hevder i sin siste utgave at den spanske regjeringen kan ha orkestrert terrorangrepet i Barcelona, der 14 mennesker ble drept, i et forsøk på å forhindre katalansk selvstendighet.

Under tittelen «Terror med ufint etterspill», skriver journalisten «Emma Tollersrud» blant annet at «kritiske røster hevder at terroraksjonen var orkestrert fra Madrid,» samt at «katalanerne luktet lunta og anklager nå regimet for å være medskyldige i terrorisme.»

Problemet er bare at Tollersrud aldri har skrevet dette.

– Jeg ble sjokkert og sint, og visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg har ingenting med Ny Tid å gjøre, forteller Tollersrud til Aftenposten.

Journalisten sier at hun skrev én sak for Ny Tid for mange år siden, men at hun ikke har hatt noe med avisen å gjøre siden den gang.

– Jeg har aldri skrevet denne artikkelen, og aldri skrevet om terroren i Barcelona.

Ny Tid distribueres som bilag til rundt 21.000 abonnenter via Klassekampen.

Journalisten varslet selv om feilen på sin egen Facebook-side:

Til alle som har lest Ny Tid i dag: De har stjålet min byline og satt den på en hårreisende konspirasjonsartikkel. Jeg har _ingenting_ med dem å gjøre. Helt vanvittig. Posted by Emma Tollersrud on Thursday, September 14, 2017

– Mange vil mene at dette er straffbart

Torsdag morgen fikk Tollersrud, som til daglig jobber som journalist i Morgenbladet, en e-post fra en spansk leser. Han sa han var sjokkert over at en journalist kunne skrive noe så konspiratorisk, og at han ville varsle den spanske regjeringen om artikkelen.

Da Tollersrud googlet tittelen han nevnte, fant hun artikkelen, med hennes navn og e-post. Hun reagerer særlig på at innholdet i artikkelen «viderebringer en konspirasjon om alvorlige hendelser.»

– Overfor min redaktør, som har tatt seg av korrespondansen, har de beklaget og varslet at de skal trykke en skriftlig beklagelse i neste utgave. Men det holder ikke for meg – det bør få større følger enn som så. Mange vil mene at dette er straffbart, sier Tollersrud.

– Det er vanskelig å forholde meg til at navnet mitt står i en artikkel jeg aldri har skrevet. Jeg håper at sannheten blir delt så mye at jeg ikke får dette heftet med meg, men man vet jo aldri, sier journalisten.

Tollersrud understreker at hun vil prate med sin redaktør og tenke seg godt om før hun reagerer ytterligere mot Ny Tid.

Beklager på det sterkeste – skylder på systemsvikt

Truls Lie, redaktør i Ny Tid, sier at årsaken til at Tollersrud ble kreditert som reporter i artikkelen, var en feil i avisens systemer.

– Det er feil etternavn i artikkelen – det er Emma Bakkevik som har skrevet den. Vi bruker ofte bare fornavn i systemet vårt, og av en eller annen grunn dukket Tollersruds navn opp da vi desket artikkelen, forteller Lie.

Avisen har nå rettet til riktig artikkelforfatter i sin nettutgave, med beklagelse, og redaktøren lover også en beklagelse i neste utgave av Ny Tid.

– Jeg beklager på det sterkeste. Det er absolutt ikke intendert fra vår side, vi har ikke stjålet navnet hennes. Det er en feil, vi er jo bare mennesker som jobber under hardt press, sier Lie til Aftenposten.

– Jeg driver ikke med konspirasjoner

Septemberutgaven av Ny Tid er dedikert til flere artikler om konspirasjonsteorier. Hovedoppslaget på førstesiden er titulert «Innlysende at 9/11 var en eksplosjon», mens avisens leder er et forsvar av avisens valg om «å grave mer i denne betente materien.»

Redaktøren maner til å lese innholdet før man dømmer avisen.

– Jeg mener vi har en ukultur med merkelappsetting. Det er så mange påstander om hva vi gjør, og det er lett å kalle oss for både det ene og det andre, uten å se på argumentasjonen, sier Lie.

– Jeg driver ikke med konspirasjoner. Vi er kanskje litt mer radikale enn andre medier for tiden, men vi bruker jo begrunnelser. Vi setter lys på en mistanke som deles av mange, noe som er en redaktørs ansvar.