Siste utgave av Ny Tid har dedikert flere sider med artikler om konspirasjonsteorier. Hovedoppslaget på førstesiden er titulert «Innlysende at 9/11 var en eksplosjon», mens en annen artikkel spør om den spanske regjeringen kan ha orkestrert terrorangrepet i Barcelona, der 14 mennesker ble drept.

Torsdag morgen fikk journalist Emma Tollersrud, som har jobbet i Aftenposten og til daglig er journalist i Morgenbladet, en e-post fra en spansk leser. Han sa han var sjokkert over at en journalist kunne skrive noe så konspiratorisk om terrorangrepet i Barcelona, og at han ville varsle den spanske regjeringen om artikkelen.

– Jeg ble sjokkert og sint, og visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg har én sak for Ny Tid for mange år siden. Jeg har ingenting med denne saken å gjør, forteller Tollersrud til Aftenposten.

Journalisten varslet selv om feilen på sin egen Facebook-side:

Til alle som har lest Ny Tid i dag: De har stjålet min byline og satt den på en hårreisende konspirasjonsartikkel. Jeg har _ingenting_ med dem å gjøre. Helt vanvittig. Posted by Emma Tollersrud on Thursday, September 14, 2017

– Mange vil mene at dette er straffbart

Da Tollersrud googlet tittelen han nevnte, fant hun artikkelen, med hennes navn og e-post. Hun reagerer særlig på at innholdet i artikkelen «viderebringer en konspirasjon om alvorlige hendelser.»

– Overfor min redaktør, som har tatt seg av korrespondansen, har de beklaget og varslet at de skal trykke en skriftlig beklagelse i neste utgave. Men det holder ikke for meg – det bør få større følger enn som så. Mange vil mene at dette er straffbart, sier Tollersrud.

Beklager på det sterkeste – skylder på systemsvikt

Truls Lie, redaktør i Ny Tid, sier at årsaken til at Tollersrud ble kreditert som reporter i artikkelen, var en feil i avisens systemer.

– Det er feil etternavn i artikkelen – det er Emma Bakkevik som har skrevet den. Vi bruker ofte bare fornavn i systemet vårt, og av en eller annen grunn dukket Tollersruds navn opp da vi desket artikkelen, forteller Lie.

Avisen har nå rettet til riktig artikkelforfatter i sin nettutgave, med beklagelse, og redaktøren lover også en beklagelse i neste utgave av Ny Tid.

– Jeg beklager på det sterkeste. Det er absolutt ikke intendert fra vår side, vi har ikke stjålet navnet hennes. Det er en feil, vi er jo bare mennesker som jobber under hardt press, sier Lie til Aftenposten.

Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Klassekampen: – Vi må vurdere avtalen med Ny Tid

Thomas Hegghammer, terrorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, reagerte også på Ny Tids oppslag. Han mener det er trist og skandaløst at avisen fronter konspirasjonsteorier.

– Jeg mener at Klassekampen ikke kan fortsette å distribuere en slik avis. Det bør være en troverdighetskostnad for dem som støtter Ny Tid, sier Hegghammer.

Han mener oppslaget viser hvor vanskelig det er å bli kvitt konspirasjonsteorier.

Ny Tid distribueres som bilag til rundt 21.000 abonnenter via Klassekampen. Redaktør i Klassekampen, Bjørgulv Braanen, kan ikke garantere at Ny Tid har en fremtid som en del av Klassekampen.

– Vi må ta en vurdering på distribusjonsavtalen. Den kontrakten har to måneders oppsigelsestid, sier han.

– Det bør ikke være et forbud mot å bringe konspirasjonsteorier til torgs. Men jeg syns kanskje at Ny Tid beveger seg i en retning hvor de legger litt vel mye redaksjonell tyngde bak dette prosjektet sitt. Det gjør meg betenkt, sier Braanen.

Truls Lie: – Vi driver ikke med konspirasjoner

Truls Lie synes det er synd at venstresiden ikke har rom til en maktkritisk publikasjon.

– Det må være noen som tar for seg dypereliggende maktstrukturer uten at alt skal dokumenteres. Hva slags offentlighet hadde vi hatt ellers, sier Lie til Aftenposten.

Han mener Ny Tid har begrunnet mistanke til å trykke saker om de alternative teoriene rundt terrorangrepene.

– Mange eksperter har funnet mangelfulle trekk ved de offisielle forklaringene etter 9/11, og som nisjeavis er det vårt ansvar å videreformidle dette. Men så fort vi gjør det, er det mange som mener vi farer med konspirasjonsteorier. Det gjør vi ikke, sier Lie.

Redaktøren maner til å lese innholdet før man dømmer avisen.

– Jeg mener vi har en ukultur med merkelappsetting. Det er så mange påstander om hva vi gjør, og det er lett å kalle oss for både det ene og det andre, uten å se på argumentasjonen, sier han.