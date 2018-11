– Det er fantastisk å se at interessen for Nøtteknekkeren stadig er like stor. Det er over 50 år siden vi satte den opp for første gang, sier ballettsjef Ingrid Lorentzen i Den Norske Opera & Ballett.

Mange sikret seg billettene til Nøtteknekkeren da de ble lagt ut i mai. I forestillingen kan publikum se Clara som drømmer seg bort, og gaver som byr opp til dans til Tsjajkovskijs stemningsskapende musikk.