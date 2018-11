Jeg møtte ham for 30 år siden. Henry Notaker og jeg dro til London for å intervjue ham for NRK TV. Anledningen var hans storfilm Den siste keiseren. Dette er et imponerende episk verk om Kinas siste keiser Pu Yi. Filmen selv fra 1988 oppleves som et keiserlig prosjekt, et visuelt fyrverkeri. Og mottagelsen ble også storslått med ni Oscar-statuetter.

– Det er en historie om forvandlinger, sa Bertolucci den gang til oss. – Keiseren blir borger, og larven blir sommerfugl. Den ene store ble en blant mange. På slutten av sitt liv var Pu Yi en liten mann i stor Mao-jakke på sykkel i Peking for å kjøpe kål. Det er også historien om Kinas forvandling.